شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..الأخطبوط الأسم الأصلى لـهوكى الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رياضة هوكى الماء رياضة نشأت فى إنجلترا عام 1954 عندما اخترع آلان بليك ، مؤسس نادى ساوث سى إى أكوا للناشئين، اللعبة التى أطلق عليها اسم أكتوبوش كوسيلة لإبقاء أعضاء النادى مهتمين ونشطين خلال أشهر الشتاء الباردة عندما خسر الغوص فى المياه المفتوحة جاذبيته، وتلعب الهوكى تحت الماء الآن فى جميع أنحاء العالم .

بدأت رياضة الهوكى تحت الماء عام 1954، وأطلق عليها المبتكر فى البداية "الأخطبوط"، ثم انتشرت وتحولت من المحلية في إنجلترا إلى العالمية، وتم تنظيم أول بطولة لكأس العالم للهوكى تحت الماء عام 1980 فى كندا.

عقدت أول بطولة فى العالم تحت الماء للهوكى فى كندا عام 1980 بعد بداية خاطئة فى عام 1979 بسبب السياسة الدولية والفصل العنصري الهوكى فى الألعاب الأولمبية الصيفية 2012.

تمارس هوكى الماء من خلال تقسيم اللاعبين إلى فريقين، كل منهم مكون من 6 لاعبين، بالإضافة إلى 4 آخرين على السطح، يتبادلون فى التنفس، المباراة عبارة عن شوطين، كل شوط 15 دقيقة.