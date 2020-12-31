شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تشدد ..غلق الهيئات الرياضية المخالفة للضوابط والاجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت وزارة الشباب والرياضة بالتعميم على مديريات الشباب والرياضة كلُ في محافظته بمتابعة جميع الهيئات الرياضية والشبابية، والجهات المُشرفة عليها وشركات الخدمات الرياضية، والتنبيه عليها بالالتزام المُشدد باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية والطبية والوقائية المُدرجة بالأكواد الطبية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن الخاصة بمكافحة فيروس كورونا خلال المرحلة القادمة.

ووجهت وزارة الشباب والرياضة مديري المديريات بتشكيل فرق متابعة وتقييم الحالة الطبية والإجراءات داخل الهيئات، واتخاذ الإجراءات الرادعة في حالة وجود أية مخالفات والتي قد تصل الي حد الغلق.

وتضمن التعميم مجموعة من الضوابط للالتزام بها تتمثل فى عدم إقامة أي حفلات أو تجمعات كبيرة تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواءً داخل الصالات أو القاعات أو حول المنشآت بالهيئات، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية فيما يتعلق بدور العبادة، وصالات الأفراح، ودور المناسبات، والالتزام بنسب الإشغال المقررة، وفحص جميع المترددين علي الهيئات، وقياس الحرارة عن بُعد، وتوفير غرف انتظار أو أماكن محدده داخل العيادات الطبية لمن تظهر عليهم أعراض لحين اتخاذ الإجراءات الطبية المتبعة، وتوفير منفذ لبيع الكمامات والمطهرات على البوابات الرئيسة.

كما ألزم التعميم القيام بالتطهير الدائم بشكل دوري لغرف خلع الملابس ودورات المياه مع التطهير الدوري لكافة المنشآت والملاعب والأدوات والأجهزة بالهيئة.

وتهيب وزراة الشباب والرياضة بجميع الهيئات الالتزام بكافة الاشتراطات الاحترازية حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين لعدم التعرض لغلق وتوقف النشاط داخل الهيئة حال مخالفة الإجراءات.