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حصاد الألعاب الأخرى فى 2020.. بطولة أفريقية و تأهل لمونديال والوصول إلى طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2020 الكثير والكثير من الإنجازات في الألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم ، والتي تم حقيقها رغم الأزمة التي ضربت مختلف دول العالم ، وهى فيروس ، إلا ان لاعبى ومنتخبات وفرق مصر استطاعو أن يتغلبوا على هذا الفيروس و أن يحققوا إنجازات وبطولات في مختلف اللعبات .

 

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التنس 

استطاعت ميار شريف لاعبة النادى الاهلى ومنتخب التنس أن تحقق ما لم يسبقها إليه غيرها ، وهو الوصول إلى الدور الرئيسى من بطولة رولان جاروس ، و التى تٌعد أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا الدور من البطولة وتشارك فيه ، بخلاف مشاركتها فى بطولة تشارلستون ، وتتويجها باللقب، بالإضافة إلى الوصول لنهائى بطولة  لاس بالماس .

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الجودو ولقب البطولة الأفريقية

ومن أبرز هذه البطولات  حصول منتخب الجودو على لقب البطولة الأفريقية التي حققها خلالها اللاعبون المركز الأول ، بخلاف 9 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 4 ذهبيات عن طريق  رمضان درويش ، و محمد عبد الموجود ، و محمد محى ، و عبد الرحمن محمد  و فضيتان عن طريق محمد على عبد العال ، و احمد على  ، و برونزيتان عن طريق أحمد وحيد ، و على حازم .

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السلة  

توج منتخب مصر للناشئات ببطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة بعد الفوز على مالي في نهائي البطولة التي أقيمت بمصر ، وجاء الفوز بتغلب ناشئات مصر على مالي في نهائي البطولة بنتيجة 68-63 ، ويعد هذا اللقب هو الثاني لمنتخب مصر في تاريخ منافسات بطولة أفريقيا تحت 18 سنة، وكان اللقب الأول للفراعنة قد تحقق في نسخة 2010، بعد التغلب على نيجيريا .

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التايكوندو

نجح 4 لاعبين من منتخب التايكوندو في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021 ، وهو هداية ملاك ، و نور حسين ، و سيف عيسى ، و عبد الرحمن وائل ، بخلاف ثنائى البارتايكوندو سلمى على ومحمد الزيات .

 

تنس الطاولة

تصدرت دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطني الأول لتنس الطاولة، الترتيب الأفريقي والعربي في تصنيف الاتحاد الدولي لشهر ديسمبر وذلك في منافسات السيدات حيث احتلت المركز ال 35 عالميا ، وياتى وصول دينا للمركز الـ 35 بعد أن كانت في المراكز بعد المائة ، لتكتب انداز جديد للرياضة المصرية ، بخلاف عمر عصر و أحمد صالح اللذان دخلا ضمن المراكز الـ 50 في التصنيف .

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بيج رامى ومستر أولمبيا

حقق بيج رامى لاعب مصر في كمال الاجسام لقب بطولة مستر اولمبيا بعد اقتناص اللقب من لاعب أمريكا فيرى هيث ، الذى احتفظ باللقب 7 سنوات متتالية  ، ليكون أول مصريا يتوج باللقب ، و يحقق البطولة الأشهر و الأقوى عالميا .

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السباحة

حققت فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة لقب بطولة أمريكا المفتوحة ، و حققت اللاعبة ذهبية البطولة ، وكذلك حقق مروان القماش الميدالية الذهبية أيضا ، في إنجاز يضاف الى اتحاد اللعبة .

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الكاراتيه

نجحت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه في التأهل إلى أولمبياد طوكيو رسميا ، بعد أن اعلن الاتحاد الدولى عن اللاعبين المتأهلين إلى طوكيو ، و ذلك بعد حفاظها على تصنيفها العالمى في الفترة الأخيرة ، لتكون أول لاعبة مصرية و أفريقية وعربية تصعد لأولمبياد طوكيو 2021 .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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