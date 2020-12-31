شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الألعاب الأخرى فى 2020.. بطولة أفريقية و تأهل لمونديال والوصول إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2020 الكثير والكثير من الإنجازات في الألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم ، والتي تم حقيقها رغم الأزمة التي ضربت مختلف دول العالم ، وهى فيروس كورونا، إلا ان لاعبى ومنتخبات وفرق مصر استطاعو أن يتغلبوا على هذا الفيروس و أن يحققوا إنجازات وبطولات في مختلف اللعبات .

التنس

استطاعت ميار شريف لاعبة النادى الاهلى ومنتخب التنس أن تحقق ما لم يسبقها إليه غيرها ، وهو الوصول إلى الدور الرئيسى من بطولة رولان جاروس ، و التى تٌعد أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا الدور من البطولة وتشارك فيه ، بخلاف مشاركتها فى بطولة تشارلستون ، وتتويجها باللقب، بالإضافة إلى الوصول لنهائى بطولة لاس بالماس .

الجودو ولقب البطولة الأفريقية

ومن أبرز هذه البطولات حصول منتخب الجودو على لقب البطولة الأفريقية التي حققها خلالها اللاعبون المركز الأول ، بخلاف 9 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 4 ذهبيات عن طريق رمضان درويش ، و محمد عبد الموجود ، و محمد محى ، و عبد الرحمن محمد و فضيتان عن طريق محمد على عبد العال ، و احمد على ، و برونزيتان عن طريق أحمد وحيد ، و على حازم .

السلة

توج منتخب مصر للناشئات ببطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة بعد الفوز على مالي في نهائي البطولة التي أقيمت بمصر ، وجاء الفوز بتغلب ناشئات مصر على مالي في نهائي البطولة بنتيجة 68-63 ، ويعد هذا اللقب هو الثاني لمنتخب مصر في تاريخ منافسات بطولة أفريقيا تحت 18 سنة، وكان اللقب الأول للفراعنة قد تحقق في نسخة 2010، بعد التغلب على نيجيريا .

التايكوندو

نجح 4 لاعبين من منتخب التايكوندو في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021 ، وهو هداية ملاك ، و نور حسين ، و سيف عيسى ، و عبد الرحمن وائل ، بخلاف ثنائى البارتايكوندو سلمى على ومحمد الزيات .

تنس الطاولة

تصدرت دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطني الأول لتنس الطاولة، الترتيب الأفريقي والعربي في تصنيف الاتحاد الدولي لشهر ديسمبر وذلك في منافسات السيدات حيث احتلت المركز ال 35 عالميا ، وياتى وصول دينا للمركز الـ 35 بعد أن كانت في المراكز بعد المائة ، لتكتب انداز جديد للرياضة المصرية ، بخلاف عمر عصر و أحمد صالح اللذان دخلا ضمن المراكز الـ 50 في التصنيف .

بيج رامى ومستر أولمبيا

حقق بيج رامى لاعب مصر في كمال الاجسام لقب بطولة مستر اولمبيا بعد اقتناص اللقب من لاعب أمريكا فيرى هيث ، الذى احتفظ باللقب 7 سنوات متتالية ، ليكون أول مصريا يتوج باللقب ، و يحقق البطولة الأشهر و الأقوى عالميا .

السباحة

حققت فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة لقب بطولة أمريكا المفتوحة ، و حققت اللاعبة ذهبية البطولة ، وكذلك حقق مروان القماش الميدالية الذهبية أيضا ، في إنجاز يضاف الى اتحاد اللعبة .

الكاراتيه

نجحت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه في التأهل إلى أولمبياد طوكيو رسميا ، بعد أن اعلن الاتحاد الدولى عن اللاعبين المتأهلين إلى طوكيو ، و ذلك بعد حفاظها على تصنيفها العالمى في الفترة الأخيرة ، لتكون أول لاعبة مصرية و أفريقية وعربية تصعد لأولمبياد طوكيو 2021 .