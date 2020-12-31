شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يصعد ثنائي فريق الشباب.. ويجتمع باللاعبين ..وتدريبات تأهيلية لعبد الشافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل، وذلك على هامش مران الفريق اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، ووضع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا خاصا للاعب تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية الفترة المقبلة، ولا سيما وأنه بعيد عن الاحتكاكات لفترة بعيدة، حيث يغيب اللاعب عن المباريات منذ تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في مباراة الأهلي أغسطس الماضي.

في نفس السياق حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين ، تحدث خلالها المدير الفني على أهمية مباراة إنبي من أجل الحفاظ على مواصلة الانتصارات والاقتراب أكثر من القمة، مشددا أن الزمالك سيواجه خصم عنيد يمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق.

وشرح باتشيكو خلال الجلسة بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية والخططية المقرر تطبيقها خلال المران اليوم.

كما قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، بتصعيد إسلام عصام صانع ألعاب فريق 2000 ، ومحمد نديم حارس مرمي فريق 2001، للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك على تصعيد المواهب والعناصر المميزة في فرق الناشئين إلى الفريق الأول من أجل اكتساب الخبرت تحسبا للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة، كما حدث في الفترات الماضية كما حدث مع أحمد عيد وحسين فيصل وحسام عبدالمجيد وغيرهم من اللاعبين