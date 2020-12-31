مران الزمالك.. جلسة لباتشيكو مع اللاعبين.. تصعيد ثنائي جديد.. وتأهيل عبدالشافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك، اليوم الخميس، تدريباته على ملعبه؛ استعداداً لمواجهته القادمة أمام نظيره إنبي يوم السبت المقبل 2 يناير ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، على تخفيف الحمل التدريبي فأدى اللاعبين تدريبات خفيفة تحت إشراف “بيدرو” مدرب الأحمال لتفادي الإجهاد والإصابات العضلية.

وقام الجهاز الفني بتصعيد إسلام عصام صانع ألعاب فريق ٢٠٠٠ ومحمد نديم حارس مرمي فريق ٢٠٠١؛ للانضمام إلى التدريبات الجماعية، ضمن خطته لتصعيد المواهب والعناصر المميزة في فرق الناشئين إلى الفريق الأول لاكتساب الخبرت تحسبًا للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة، كما حدث في الفترات الماضية مع أحمد عيد وحسين فيصل وحسام عبدالمجيد وغيرهم من اللاعبين.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو، جلسة سريعة مع اللاعبين على هامش المران، تحدث خلالها على أهمية مباراة إنبي للحفاظ على مواصلة الانتصارات والاقتراب أكثر من القمة، مشددًا على أن إنبي خصم عنيد يمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق.

وشرح باتشيكو خلال الجلسة بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية والخططية المقرر تطبيقها خلال المران اليوم.

أدى محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق، تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل، على هامش مران الفريق المقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ووضع الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة برنامجًا خاصًا للاعب؛ تمهيًدا للمشاركة في التدريبات الجماعية الفترة المقبلة، ولا سيما وأنه بعيد عن الاحتكاكات لفترة بعيدة، بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في مباراة الأهلي أغسطس الماضي.

وخضع الفريق قبل إنطلاق المران الجماعي لمسحة "رابيد تيست" ضمن ضمن البروتوكول الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل مباريات الدوري الممتاز؛ للكشف عن فيروس كورونا.