أهلي 99 يتعادل مع الإنتاج الحربي بدوري الجمهورية

تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٩، مع ضيفه الإنتاج الحربي، بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة والثانية من الدور الثاني للمجموعة الأولى من دوري الجمهورية للشباب.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد طارق. الدفاع: محمد حسام «ميدو» - فارس طارق - إبراهيم السيد - مصطفى إلياس. الوسط: أحمد السيد - حسون محمد - وليد مصطفى - محمد أحمد «بيسو». الهجوم: فهد جمعة - مصطفى فوزي.

شارك أحمد الشامي بدلًا من بيسو،

ومحمد رضا بدلًا من فهد جمعة، وأحمد عربي بدلًا من أحمد السيد، وعبد الرحمن علاء «سنجاب» بدلًا من مصطفى إلياس.

افتتح مصطفى فوزي التسجيل للأهلي برأسية رائعة إثر ركلة ركنية، في الدقيقة ٢٣، وتعادل الإنتاج الحربي في الدقيقة ٣٨، ونجح محمد طارق حارس مرمى الأهلي في التصدي لانفراد ببراعة خلال الشوط الثاني لينقذ الأهلي ويخرج بالمباراة إلى التعادل.

بهذه النتيجة رفع «شباب الأهلي» رصيده إلى ١٣ نقطة، جمعها من

الفوز في ٤ مباريات والتعادل في مباراة وهزيمة واحدة، حيث فاز على غزل المحلة ٣-١، وعلى الإنتاج الحربي ٣- صفر، وخسر من إنبي صفر -٢، وفاز على الجونة ٤- صفر، وعلى غزل المحلة ٣- صفر، وتعادل مع الإنتاج الحربي ١-١، مسجلًا ١٤ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وقام حسن فاضل طبيب البراعم بمهمة طبيب الفريق بشكل موقت، بعد تعيين أحمد أبو عبلة طبيبًا للفريق الأول، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد إخصائي التدليك.