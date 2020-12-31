زمالك 2000 يفوز على بولاق الدكرور بدوري منطقة الجيزة

فاز فريق النادي لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٠ ، فاز على مضيفه بولاق الدكرور بخمسة أهداف مقابل هدف، في المبارة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخر، وذلك في الجولة الثانيه، ضمن منافسات دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك احمد توبه هدفين، علاء

يحيى، ابراهيم الحصري، محمد جهينه.وشدد المدير الفني للزمالك أن جميع اللاعبين يصرون علي اقتناص لقب بطوله الدوري لهذا الموسم.ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره القناطر يوم الأربعاء المقبل على ملاعب الناشئين بالنادي، في الجولة الثالثة.بهذه النتيجة وصل الزمالك إلى النقطة السادسة في المركز الأول بعد تغلبه على كفر طهرمس بسبعة أهداف مقابل لاشئ وفاز على بولاق الدكرور بخمسة أهداف لهدف.ويضم الجهاز الفني للفريق المدير الفني محمد رفاعي، ويعاونه محمد حسن مدرب، على يحيى مدرب حراس مرمى، ابراهيم عبدالرحمن اخصائي علاج طبيعي، احمد محمد 'كوشي' إداري الفريق.