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إلزام صالات اللياقة البدنية بضوابط وقائية لمجابهة فيروس كورونا

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في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس ، وجهت وزارة الشباب والرياضة مديري المديريات في جميع المحافظات بمتابعة تنفيذ صالات اللياقة البدنية والألعاب للاجراءات والضوابط الاحترازية للوقاية من ، وذلك من خلال لجان متابعة تضم في عضويتها

المعنيين من مديريات الشباب والرياضة ووزارة الصحة والتنمية المحلية. 
جاء ذلك في تعميم أرسلته الوزارة إلى كافة مديريات الشباب والرياضة، والذى تضمن إلزام صالات اللياقة البدنية بنسب إشغال تتناسب ومساحة وأساليب التهوية بها، وتراعي الالتزام المشدد بكافة الإجراءات الاحترازية، والحفاظ علي مسافات التباعد، وارتداء الكمامات طوال الوقت للمترددين عليها. 
وورد في تعميم وزارة الشباب والرياضة إنه في حال مخالفة التعليمات المتعلقة بالضوابط الاحترازية ستتعرض المنشأة إلى الغلق وتوقف العمل بها لحين إشعار أخر. 
وتكرر وزراة الشباب والرياضة دعوتها لجميع المعنيين بإدارة صالات اللياقة البدنية بالالتزام بالاشتراطات الاحترازية والاحتياطات الوقائية حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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