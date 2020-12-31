اتحاد الألعاب الإلكترونية ينظم مؤتمرًا صحفيا بحضور وزير الرياضة

ينظم الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبد الباقي، مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل الإعلان عن عدد من الأمور الهامة.

ويشهد المؤتمر الذي يقام في مسرح وزارة الشباب والرياضة، تكريم الفائزين في البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أقيمت بمشاركة لاعبين من 16 دولة عربية هى مصر والسعودية والإمارات وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وفلسطين ولبنان والأردن والكويت والعراق واليمن والبحرين وسلطنة عمان.

ويتضمن المؤتمر عرض تقرير عن البطولة التي أقيمت بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب حيث تم تكليف وزارة الشباب والرياضة فى مصر بتنظيم البطولة بإشراف فنى من الاتحاد العربى للرياضات الإلكترونية وإشراف تنظيمى لوجستى من الاتحاد المصرى للعبة، وقد

تم اعتماد ثلاثة ألعاب هى فيفا 21 وفورتنايت ولييج اوف ليجند.

كما يشهد المؤتمر إعلان خطة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية في العام الجديد، والخطة الاستثنائية التي سيتم تنفيذها لتشجيع الشباب على البقاء في منازلهم بعد إجازات المدارس والجامعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتمع بمسئولي اتحاد الألعاب الإلكترونية، لمناقشة سبل تطبيق الألعاب الإلكترونية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وتوفير حلول بديلة لممارسة الأنشطة الرياضية من المنازل، وفي إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإطلاق عدد من المسابقات الرياضية إلكترونيًا بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية بهذا

الشأن، انطلاقًا من دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم كافة الأنشطة الشبابية والرياضية بشكلها المعاصر للشباب والتي يأتي فـي مـقدمـتھا مـجال الألـعاب الالـكترونـیة لـما لـه مـن انـتشار كـبیر بكافـة دول الـعالـم خـلال الـسنوات الأخـیرة ، والتي ستتحقق من خلاله الربح المادي أكثر من الواقع بالنظرة المستقبلية بتحول جميع الألعاب للشكل الالكتروني في قادم الأعوام.

وأوضح وزير الرياضة أن حزمة الأنشطة التي ستطلقها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، والأندية الصحية ستشمل عددًا من الأنشطة والألعاب الرياضية، والتي تساهم بشكل كبير في رفع معدلات اللياقة الصحية والبدنية وأيضًا الذهنية لدى جميع فئات المجتمع المصري.

حضر الاجتماع اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير التنمية الرياضية ، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير التنمية الرياضية ، محمد عبد النبي مدير عام مركز المعلومات بالوزارة وأمين صندوق الإتحاد وأمنية يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد، محمد الصفتي مدير عام التخطيط ومدير وحدة الاجتماعات الوزارية .