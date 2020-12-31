حصاد 2020.. محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

نجح النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2020 المنقضي، متفوقًا على كل نجوم البريمييرليج في هذا العام .

وتواجد محمد صلاح في صدارة قائمة هدافي البريمييرليج برصيد 23 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسة النجم البرتغالي برونو

فيرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد الذي يأتي في المرتبة الثانية برصيد 18 هدف .

وفي المركز الثالث يأتي النجم الإنجليزي جيمي فادري لاعب فريق ليستر سيتي برصيد 17 هدفًا، متساويًا مع اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام بنفس

رصيد الأهداف .

بينما تواجد 3 لاعبين في المركز الرابع برصيد 16 هدفًا لكل منهم، وهم الإنجليزي كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون، والإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير، والإنجليزي داني إنجز لاعب فريق ساوثهامبتون .

ونجح صلاح في قيادة ليفربول للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز النسخة الأخيرة 2019 – 2020، ليعودة العملاق الأحمر لمنصة التتويج بالبطولة المحلية بعد غياب 30 سنة وبالتحديد منذ عام 1990 .