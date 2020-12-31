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ليفربول يتلقى صدمة قوية.. تعرف عليها

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تلقى نادي متصدر الممتاز " البريميرليج" صدمة جديدة بعد  تعادل الفريق  مع نيوكاسل في مسابقة الدوري. 

 حيث تأكد غياب المدافع جويل ماتيب لنحو ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة. 

وتعرض ماتيب للإصابة في العضلة الضامة خلال التعادل مع وست بروميش البيون يوم الأحد الماضي وأظهرت الفحوص الطبية أن فترة علاجه ستستمر لثلاثة أسابيع. 

ويعاني ليفربول من أزمة حقيقية في خط الدفاع حيث يفتقد أيضا لجهود فيرجيل فان دايك وجو غوميز لفترات طويلة. 

وقال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول :هذه النوعية من الإصابات أصبحت أمورا عادية، سيغيب ماتيب لنحو ثلاثة أسابيع. 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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