بث مباشر | شاهد العين والجزيرة في الدوري الاماراتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “العين والجزيرة” في إحدى مباريات اليوم الخميس 31-12-2020 ضمن الجولة 12 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

ينقل البث المباشر لمباراة “العين والجزيرة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “فارس عوض”، كما ينقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتقام مواجهة العين والجزيرة على استاد هزاع بن زايد، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.

واصل نادي الجزيرة سلسلة الانتصارات القصيرة -6 مباريات- في الدوري الاماراتي بفوزه في الجولة الماضية على “عجمان” ليتشارك صدارة جدول الترتيب مع “الشارقة” الذي انفرد بها اليوم بعد انتصاره على “عجمان” ايضًا ولكن لحساب الجولة الجارية.

ويتواجد الجزيرة في المركز الثاني برصيد 26 نقاط، وسجل لاعبوه 26 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واستقبلت شباكه 9 أهداف كأقوى دفاع مناصفة مع فريق “بني ياس”.

في المقابل يعاني نادي العين من تذبذب في النتائج خلال الفترة الماضية في الدوري الاماراتي حيث حقق الفوز مرة واحدة في اخر 4 مباريات، وتعادل مرتين وخسر مرة.

ويقبع العين في المركز الخامس برصيد 19 نقطة، وإذا ما أراد الدخول في دائرة المنافسة على اللقب سيتوجب عليه تحقيق الانتصار اليوم على الجزيرة.

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