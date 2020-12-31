فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الشارقة وعجمان فى الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الشارقة وعجمان فى الدوري الاماراتي (دوري الخليج العربي الاماراتي)، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، بالدولة الثانية عشر.

تغلب الشارقة على ضيفه عجمان بهدفين دون رد، سجل إيجور كورنادو هدف التقدم للشارقة في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف ويلتون سواريز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

بهذا الفوز رفع الشارقة رصيده إلى 29 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الاماراتي مؤقتا، في انتظار خوض الجزيرة صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة لمباراته المقررة أمام العين اليوم الخميس.

فى المقابل تجمد رصيد عجمان عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر (قبل الأخير) بعد ان خاض 12 مباراة، تعادل فى 3 مباريات، وتعرض لتسع هزائم.

إليكم فيديو يوتيوب اهداف المباراة..