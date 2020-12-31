بث مباشر | مشاهدة الهلال والشباب في الدوري السعودي “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لديربي الرياض بين “الهلال والشباب” في أهم مباريات اليوم الخميس 31-12-2020 ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الهلال والشباب” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “جعفر الصليح”.

وتقام مواجهة الهلال والشباب على استاد الملك فهد الدولي، بإدارة من الحكم السعودي “خالد الطريس”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر، 16:50 بتوقيت جرينتش.

تُسلط الأضواء السعودية والعربية على ملعب الملك فهد الدولي الليلة، حيث ديربي الرياض بين الهلال وجاره الشباب في مباراة هامة ستؤثر نتيجتها بشكل كبير على جدول الترتيب.

وتعادل الهلال في الجولة الماضية -العاشرة- امام “الاتحاد” بصعوبة بالغة ليحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي في ظل الملاحقة الشرسة من “الاهلي” الذي انتصر على “الرائد” لحساب الجولة ذاتها.

ويحتل الهلال الصدارة برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الثاني “الاهلي“، وبفارق 5 نقاط عن الثالث “الاتحاد” الذي فاز اليوم على “الباطن” لحساب الجولة الحالية.

واستعاد الهلال خدمات الرباعي المصاب “سالم الدوسري، وياسر الشهراني ومتعب المفرج وفواز الطريس”، وأصبح قرار مشاركتهم في اللقاء في يد المدرب رازفان لوشيسكو.

في الجهة المقابلة، يتطلع الشباب تحت قيادة المدرب البرتغالي “بيدرو كايشينيا” إلى خطف نقاط المباراة كاملة من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب.

وأنهى نادي الشباب صيامه عن الفوز في الدوري السعودي بخسارتين وتعادل، بالانتصار على الباطن في الجولة الماضية مستغلاً تعثر الهلال امام الاتحاد، ليصبح الفارق بين الليوث البيضاء -المركز الربع- والموج الازرق -المركز الأول- 5 نقاط.

وسيعاني الشباب اليوم على مستوى صناعة اللعب بغياب نجمه والمحرك الأول للفريق الدولي الارجنتيني “إيفر بانيجا” بسبب تراكم البطاقات.

وتواجه الهلال والشباب في 24 مباراة في الدوري السعودي، وكانت الغلبة للموج الأزرق حيث فاز في 14 لقاء، مقابل 4 انتصارات فقط لليوث، وسيطر التعادل على 6 مواجهات.

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