دفاع ليفربول يتلقى صفعة جديدة في وقت غير مناسب!

تلقى نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز صدمة جديدة بعد تأكد غياب المدافع جويل ماتيب لنحو ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة. وتعرض ماتيب للإصابة في العضلة الضامة خلال التعادل مع وست بروميش ألبيون يوم الأحد الماضي وأظهرت الفحوص الطبية أن فترة علاجه ستستمر لثلاثة أسابيع. ويعاني ليفربول من أزمة حقيقية في خط الدفاع حيث يفتقد أيضًا لجهود فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترات طويلة. وقال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول “هذه النوعية من الإصابات أصبحت أمورًا عادية، سيغيب (ماتيب) لنحو ثلاثة أسابيع”.

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