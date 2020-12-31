فاصل اعلاني | شركة أمريكية تشتري نادي بيرنلي الانجليزي

أنهت شركة “ايه ال كيه” الأمريكية صفقة الاستحواذ على نادي بيرنلي الإنجليزي عبر شراء 84 بالمئة من أسهم النادي.

وأوضحت المجموعة الإستثمارية انتهاء صفقة الاستحواذ بعد الحصول على موافقة وتصديق رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت شركة “ايه ال كيه” المتخصصة في الإستثمار في مجال الرياضة والإعلام ، أن الان بيس سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في بيرنلي خلفًا لمايك جارليك.

ويحتل بيرنلي المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة جمعها من أربعة انتصارات وأربعة تعادلات وسبع هزائم.

وسيبقى جارليك وجون باناسكيفيتش المالك السابق لأسهم النادي في مجلس الإدارة.

وقال بيس “اليوم يسجل عصرًا جديدًا لبيرنلي حيث أصبحنا حراسًا لنادي كرة القدم التاريخي ونبني على العمل المذهل لمايك جارليك، والمدير شين ديتش والجميع في بيرنلي من أجل تحقيق الأستقرار المالي للنادي، وترسيخ هوية النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل اعتباره حجر زاوية للمجتمع المحلي”.

وأضاف “بالتراث الغني ،و أكاديمية رائعة ، وقاعدة من الجماهير الشغوفة، النادي لديه أسس صلبة للبناء عليها، إنها بداية رحلة مثيرة لكل عائلة كلارتس”.

وأوضح بيرنلي من جانبه أن مجموعة “ايه ال كيه كابيتال” هي “شركة أمريكية رائدة متخصصة في الإستثمار في مجال الرياضة والإعلام”.