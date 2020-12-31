مستقبل ميسي مادة دسمة في سوق الانتقالات الشتوية

سيكون مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع ناديه برشلونة الإسباني في 30 يونيو المقبل مادة دسمة في سوق الانتقالات الشتوية الذي يُفتتح في اوروبا اعتبارًا من الجمعة (السبت في فرنسا)، في حين تواجه أندية عدة كبيرة ضائقة مالية وبالتالي ليست مستعدة للمغامرة.

وكان ميسي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن النادي الكاتالوني عندما أعرب عن رغبته بذلك في أغسطس الماضي قبل أن يتراجع قراره.

وفيما بقي ميسي في صفوف النادي، أضطر رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو الى تقديم استقالته في أكتوبر الماضي إثر سلسلة من الفضائح والنكسات الإدارية.

وكشف ميسي في حديث لقناة “لا سيكستا” الإسبانية بثته قبل 3 أيام بأنه لا يعرف ماذا يخبىء له المستقبل حتى الان وقال في هذا الصدد “لم اقرر اي شيء. لا أعرف بعد. أنا مركّز ولا أعرف كيف سينتهي الموسم”.

ولا شك في انه في حال قرر ميسي (33 عامًا) الحائز على الكرة الذهبية ست مرات، فان أندية كبيرة ستسعى إلى التعاقد معه وأبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي حيث سيتسنى له اللعب إلى جانب صديقه البرازيلي نيمار، ومانشستر سيتي ليلعب مجددًا باشراف المدرب الاسباني بيب جوارديولا الذي أحرز معه لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين في أربعة مواسم تحت إشرافه.

في المقابل، ينتهي أيضًا عقد قطب دفاع وقائد ريال مدريد سيرخيو راموس في يونيو لكن الفريق الملكي يملك حظوظًا أكبر في الأحتفاظ بخدماته.

ولا شك بأن مصير هذين اللاعبين سيشكل مادة دسمة للصحف الإسبانية لا سيما بأن أندية النخبة في لا ليجا تعيش ضائقة مالية لا مثيل لها في تاريخها بالإضافة إلى أن ريال مدريد وبرشلونة استثمرا كثيرًا في تحديث ملعبي سانتياجو برنابيو وكامب نو تواليًا وبالتالي لن ينفقا مبالغ طائلة لأستقدام لاعبين جدد في الوقت الحالي.

أما في إنجلترا، فلم تنفق أندية الدرجة الممتازة أموال طائلة بإستثناء تشيلسي، وستكون سوق الانتقالات المقبلة، الأولى بعد توقيع اتفاق البركسيت، وبالتالي من المرشح رؤية صفقات رحيل اكثر من قدوم لاعبين.

وقد يلجأ ليفربول بطل الدوري الموسم الماضي في ظل الإصابات الكثيرة التي طالت خط دفاعه لا سيما للثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك وجو جوميز، إلى تعزيز صفوفه في الصفوف الخلفية.

وكان مدرب مانشستر سيتي جوارديولا واضحًا عندما أشار إلى أن ناديه لن يجري أي صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، والامر ينطبق على تشلسي وتوتنهام اللذين لا يعانيان من أي نقص في صفوفهما.

وقد تعمل بعض الأندية الأنجليزية على التخلي عن بعض اللاعبين غير الأساسيين أمثال ليفربول (البلجيكي ديفوك أوريجي، السويسري شيردان شاكيري)، وتوتنهام (ديلي آلي)، ومانشستر يونايتد (الويليزي دانيال جيمس، النيجيري أوديون ايجالو).

واكد مدرب آرسنال الإسباني ميكيل آرتيتا بأن الأولوية بالنسبة إلى فريقه هو تقليص عدد اللاعبين في تشكيلته وقال في هذا الصدد الخميس “الأولوية هي بطبيعة الحال تقليص التشكيلة الحالية. بعض اللاعبين سينتقل على سبيل الاعارة والبعض الاخر سيرحل نهائيًا”.

وتابع “لا يمكن الأحتفاظ بالعدد الموجود حاليًا في بعض المراكز وبالتالي يجب التخلي عن البعض ثم نرى ما إذا كنا سنتعاقد مع لاعبين آخرين إذا كنا في حاجة إلى ذلك في بعض المراكز”.

أما في إيطاليا، فإن مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي لا يزال مستاء من خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا خالي الوفاض، وأعتبر بأن التعاقدات لا تكن كافية مع ان فريقه مدجج باللاعبين الجدد ولذا فهو يأمل بتعزيز صوفه بالمزيد من أجل متابعة حلم نيل لقب الدوري الإيطالي (السكوديتو).

وأغلب الظن بأن يوفنتوس الذي يحتل المركز السادس لكن مع مباراة مؤجلة، لن يبادر إلى إجراء اي تعاقدات جديدة ومنح الوقت لمدربه الجديد ونجمه السابق آندريا بيرلو في ايجاد التوليفة المثالية لتشكيلته الحالية. قد يبادر فريق السيدة العجوز في التخلي عن عنصرين في صفوفه هما الالماني سامي خضيرة والجناح فيديريو برنارديسكي.

-ألابا حر أيضًا-

ولن تشذ ألمانيا عن القاعدة، فنادرًا ما قام بايرن ميونخ بإجراء تعاقدات في يناير من أجل تعزيز صفوفه.

أما الصفقة التي ستشغل الألمان وتحديدًا انصار الفريق البافاري فتتعلق بمدافعه المتمرس النمسوي ديفيد ألابا الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل ويسعى أكثر من ناد نخبوي في الحصول على خدماته أبرزها ريال مدريد الإسباني.

في المقابل، أكد رئيس بوروسيا دورتموند يواكيم فاتسكه بأنه لن “يكون هناك اي صفقة في سوق الانتقالات الشتوية” علمًا بأن نادي منطقة الرور الصناعية حصل على خدمات مهاجمه النروجي الشاب إيرلينج هالاند في يناير الماضي.