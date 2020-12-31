شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد «إبراهيموفيتش» من التشكيلة المثالية للدورى الإيطالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة أوبتا العالمية عن تشكيلة الدورى الإيطالى الأفضل فى عام 2020، والتى شهدت تواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الحائز مؤخراً على جائزة أفضل لاعب فى القرن 21 (جلوب سوكر)، وذلك لقدرات اللاعب الكبيرة فى قيادة فريقه فى البطولة.

وغاب النجم السويدى زالاتان إبراهيموفيتش (السلطان)، مهاجم ميلان، عن التشكيلة المثالية للدورى الإيطالى خلال عام 2020، بالرغم من المستويات المتميز التى قدمها منذ تعاقده مع فريق ميلان فى الصيف الماضى.

وتواجد النجم البلجيكى روميللو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، فى التشكيلة المثالية، بجوار رونالدو وأليساندرو جوميز، جناح فريق أتالانتا.

وجاءت التشكيلة المثالية للدورى الإيطالى لعام 2020، فى حراسة المرمى ماركو سيلفيسترى، وأمامه ثيو هيرنانديز، فرانشيسكو أكيربى، ماتياس دى ليخت، خوان كوادرادو، هاكن تشالهانجولو، فرانك كيسى، رودريجو دى بول، كريستيانو رونالدو، روميللو لوكاكو، أليساندرو جوميز.

فى سياق متصل، أصبح ميلان الفريق الوحيد فى الدوريات الخمس الكبرى الذى لم يتلق هزيمة خلال الموسم الحالى، بعدما استطاع أن يحقق الفوز ضد لاتسيو الخميس، فى المباراة التى جمعتهما فى الدورى الإيطالى «الكالتشيو».

وحافظ ميلان على صدارة جدول ترتيب الدورى الإيطالى، مع ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة، وهى الجولة الأخيرة فى عام 2020، حيث ستعود منافسات الكالتشيو، بمواجهات الجولة الخامسة عشرة، أوائل شهر يناير من العام المقبل 2021.

وسقط فريق يوفنتوس فى الجولة الماضية بالدورى الإيطالى بعدما كان منافسا للميلان، كونهما لم ينالا أى هزيمة من بين الدوريات الخمس الكبرى، إلا أنه نال خسارة قاسية أمام فيورنتينا على أرضه بثلاثية نظيفة.

واقتنص ميلان فوزا مثيرا من ضيفه فريق لاتسيو بنتيجة 3 - 2 فى المباراة القوية، التى جمعت الفريقين، على ملعب «سان سيرو»، ليرفع رصيده للنقطة 34، فى صدارة ترتيب الكالتشيو.

وذكرت شبكة «أوبتا»، المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن ميلان أصبح ثانى فريق فى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بيج 5، ينجح فى تسجيل هدفين أو أكثر، فى 15 مباراة متتالية، خلال عام واحد، منذ برشلونة، فى 18 مباراة، خلال عام 1948.