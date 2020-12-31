شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم غير متوقع لمحمد صلاح من المواقع الإنجليزية في مباراة ليفربول ونيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل أمس فريق ليفربول مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة سلبية 0- 0 وولمرة الثانية على التوالي يتعادل فريق ليفربول ويحقق نتيجة مخيبة للامال وفي الاداء ايضا هذا الموسم في الدوري الانجليزي أمام فريق نيوكاسل الذى يحتل المركز 14 في الدوري حاليا.

فريق ليفربول بالرغم من احتفاظه بالصدارة إلا ان هذه النتيجة تجعل فريق مانشستر يونايتد يقترب اكثر من تحقيق الصدارة في أي وقت، ففريق ليفربول يملك 33 نقطة من 16 مباراة، اما مانشستر يونايتد فيملك 30 نقطة من 15 مباراة مباراة.

وبناءا على الأداء والنتيجة في المواقع والصحف الانجليزية بعد المباراة أعطت تقييما سيئا للاعبي ليفربول حيث أن اعلى اللاعبين تقييما هو اللاعب روبتسون وحصل على متوسط تقييم 6.8 وحل بعده حارس المرمى اليسون بمتوسط تقييم 6.6، اما المفاجأة والتقييم الاسوأ بين جميع لاعبي ليفربول فكان لاعبنا محمد صلاح حيث حصل على متوسط تقييم 4.8 ليكون بذلك الأقل تقييمًا بين لاعبي ليفربول.

وفيما يلي تقييم جميع لاعبي ليفربول في مباراته أمام نيوكاسل يونايتد.