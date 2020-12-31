شكرا لقرائتكم خبر عن رومارينهو يقود العميد للثالث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حقق فريق الاتحاد فوزاً مهماً على مضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف في افتتاحية الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاء هدفا الاتحاد عن طريق هدافه البرازيلي رومارينهو (د: 54، 81)، فيما أحرز هدف الباطن هدافه فابيو ابرو من ركلة جزاء (د: 90+3)، ليصل الاتحاد للنقطة 18 ليحتل المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف عن الشباب، فيما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة وفي المركز الحادي عشر.



كانت هذه تفاصيل خبر رومارينهو يقود العميد للثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.