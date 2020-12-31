شكرا لقرائتكم خبر عن إعارة بادجي لنادي أنقرة 6 أشهر مقابل 250 ألف يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى مسؤولو الأهلي المصري إجراءات انتقال السغالي أليو بادجي لنادي أنقرة جوجو التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، بعدما شهدت الفترة الماضية اتصالات ومفاضاوت مكثفة بين الطرفين أسفرت في النهاية عن إعارة المهاجم السنغالي للدوري التركي عبر بوابة أنقرة جودجو لنهاية الموسم بنية البيع.

وانتقل بادجي للأهلي في أوائل العام الجاري وتحديداً يوم 16 يناير الماضي قادماً من نادي رابيد فينا النمساوي غير أنه لم يُشارك مع الأهلي بشكل مُستمر.

شارك آليو بادجي مع الأهلي في 18 مباراة بالدورى المحلي، سجل 4 أهداف وصنع 6، وشارك فى مباراتين فقط خلال بطولة كأس مصر صنع خلالهما هدفاً، كما شارك في 4 مباريات بدورى أبطال إفريقيا صنع هدفاً وحيداً خلالهما ولم يسجل أية أهداف في البطولة الإفريقية التى توّج بها الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

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