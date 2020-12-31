شكرا لقرائتكم خبر عن والدة اللاعب محمد عبد الوهاب توجه رسالة لمؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت والدة اللاعب محمد عبد الوهاب كلمة للاعب النادى الأهلى الكابتن مؤمن زكريا، "أنت اللى هتشفى نفسك بنفسك، أنت مفيش فيك حاجة، وشيل من دماغك المرض واعتبره وهم، وربنا يعينك يا بنى على قهر المرض وتعود لمكانك من جديد فى النادى الأهلى".

كما جهت الحاجة نجاة والدة اللاعب الرحل محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي، للمتسبب فى نشر الخبر الكاذب وادعاء وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة "ربنا يهديكم، أنتوا لو تعرفوا إن الإشاعات دى تتعب الناس وتسبب القلق الكبير لذويهم".

وناشدت والدة الراحل محمد عبد الوهاب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بسرعة ضبط المتسببين فى هذه الشائعة وتقديمهم للعدالة بنشر أخبار كاذبة ومضللة، قائلة: "يا ريت الناس دى تتجاب وتتعاقب علشان تكون عبرة لكل من يتسبب فى نشر مثل تلك الأخبار الكاذبة التى تسبب الذعر لدى الجميع".