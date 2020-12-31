شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يعادل 4 لاعبين في الزمالك بعد تجديد عقودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال راتب رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني يشغل الرأي العام رغم مرور أكثر من شهرين علي انتقاله من هيدرسفيلد الإنجليزي الي بيراميدز في صفقة كانت الأقوى في السنوات الخمس الماضية.

راتب رمضان صبحي السنوي يتراوح ما بين 30 و40 مليون جنيه، وهو الرقم الأعلى بين لاعبي الدورى المصري من حيث الرواتب السنوية وليس القيمة التسويقية، وبعمل مقارنة بسيطة بين ما يحصل عليه رمضان صبحي وما يحصل عليه لاعبو الزمالك سنجد ان الرباعي الذين جددوا عقودهم في الزمالك مؤخرا وهم محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود جنش ويوسف أوباما واحمد فتوح يحصلون جميعا علي راتب يعادل راتب رمضان صبحي.

ويحصل لاعبو الزمالك علي مبالغ تتراوح بين 7 و12 مليون في الموسم لكل منهم ، حيث يحصل فتوح علي 7 مليون في الموسم وشيكابالا وجنش 10 مليون لكل منهما في الموسم ، واوباما 12 مليون في الموسم بمجموع 39 مليون جنيه في الموسم للرباعي.

اما بالنسبة لما قدمه رمضان صبحي مع بيراميدز وما قدمه الرباعي مع الزمالك منذ بداية الموسم سنجد ان الثلاثي شيكابالا واوباما وفتوح كانوا أكثر إفادة لفريقهم علي عكس رمضان صبحي الذي لم يقدم أي شيء يذكر لفريق بيراميدز سواء محليا او افريقيا بل وتعرض للطرد في اول مباراة بالدورى امام الاتحاد السكندري وخسر الفريق السماوي في مفاجأة من العيار الثقيل، بل ان فريق بيراميدز يحتل حاليا المركز الـ 12 في جدول الدوري من 3 مباريات جمع خلالها 4 نقاط فقط.