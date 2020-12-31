7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020. العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،تغيير توقيع الشيكات وراء تأخر اعلان التجديد لأوباما،اتحاد الكرة يستقر على قيد 3 لاعبين مصريين أو أجانب فى قائمة الانتظار.

- اتحاد الكرة يستقر على قيد 3 لاعبين مصريين أو أجانب فى قائمة الانتظار

كشف مصدر باتحاد الكرة أن اجتماع الجبلاية مع الأندية شهد الاستقرار على قيد ثلاثة لاعبين سواء مصريين أو أجانب فى قائمة الانتظار الخاصة بكل نادٍ، كخطوة استثنائية للحفاظ على أموال الأندية من الإهدار بسبب الفترة الاستنثنائية التى نعيشها فى هذا التوقيت بسبب جائحة كورونا، وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ورؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز ضرورة الاستمرار فى الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع إنهاء أى أمور إجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الإجراءات.

- تغيير توقيع الشيكات وراء تأخر اعلان التجديد لأوباما

كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك أن السبب في تأخر حصول يوسف أوباما مهاجم الزمالك علي مقدم التعاقد الخاص بعقده الجديد يرجع إلي رفض إدارة البنك الذي يتعامل معه الزمالك صرف الشيك الذي حصل عليه اللاعب، لان التوقيع المعتمد لدى البنك هو توقيع اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي والذي كان يشغل منصب أمين الصندوق قبل تعيينة رئيسا للجنة المؤقتة عقب وفاة المستشار أحمد البكري رئيس النادي السابق.

- تعرف علي قيمة عقود نجوم الزمالك بعد التجديد

انهت إدارة الكرة بنادي الزمالك التجديد للثنائي محمود شيكابالا وأحمد فتوح لاعبا الفريق بعدما وقع الثنائي علي عقود تجديدهما مع الزمالك أمس في حضور أعضاء لجنة الكرة، ويتبقي توقيع الثنائي محمود جنش ويوسف أوباما عقب الاتفاق معهما علي كافة البنود الخاصة بعقدهما الجديد.

- بيكهام مرشح لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام دجلة

دخل أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلى دائرة المرشحين لقيادة الجبهة اليمنى للمارد الأحمر فى مباراته ضد وادى دجلة غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدورى، حال عدم التأكد من مشاركة محمد هانى أساسيا فى مباراة الغد من عدمه.

- الزمالك يجدد تعاقده مع أحمد فتوح رسميا

حصل نادى الزمالك على توقيع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق على عقود تجديده مع النادى فى ساعة متأخرة من صباح اليوم، لمدة 4 مواسم مقبلة، عقب اتفاقه مع إدارة النادى على كل تفاصيل بنود العقد الجديد، حيث ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

- الأهلي يواصل رحلة البحث عن صفقة سوبر قبل مونديال الأندية

يواصل مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن مهاجم أجنبي جديد لتدعيم اافرقي الفترة المقبلة فيما أغلق الأهلي ملف التفاوض مع التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الأماراتي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب مطالب اللاعب المالية المُبالغ فيها والتى لا تتناسب تماماً مع خزينة الأهلي فقد طلب المهاجم التوجولي الحصول على مليوني دولار سنوياً من أجل ارتداء قميص الأهلي.

- الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمباراة دجلة

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، معكسرا مغلقا استعداداً لمواجهة وادي جلة المقرر لها مساء غداً في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع خلالها الأهلي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري، بعدما سبق وفاز على المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة في أول جولات ليحصد المارد الأحمر 9 نفاط من 3 مباريات خاضها في الدوري حتى الأن ويبدأ بشكل جيد رحلة الفوز بالدرع للمرة الـ43 والسادسة على التوالي.