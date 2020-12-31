شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سهيلة طارق لاعبة الأهلى: أحب عمرو دياب ومثلى الأعلى يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "سهيلة طارق" لاعبة كرة اليد فى النادى الأهلى، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

أتكلم وأسمع صحابى.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

الباستا .

من نجمك المفضل ؟

أحمد حلمى.

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب وتامر عاشور.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

فى الأغلب لأ.







مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

يسرا بحب شخصيتها.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال أكتر.

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

لأ مش شرط.