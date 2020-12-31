شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المحترفين تتسلم قرار غرامة اتشينبونج بتغريم الزمالك مليون و150 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعية المحترفين تتسلم القرار الصادر ضد نادي الزمالك من اللاعب بنيامين اتشينبونج وتغريم الأبيض مليون و150 ألف دولار.

أرسل الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين والاتحاد الغاني للاعبين المحترفين pfag نص القرار الصادر ضد نادي الزمالك لصالح اللاعب بنيامين اتشينبونج التي نصت باحقيته باكثر من مليون ومائه وخمسون ألف دولار فضلا عن الزام نادي الزمالك بتحمل جزء من المصاريف القضائيه .

والجدير بالذكر ان اللاعب لجا لرابطة اللاعبين المحترفين المصريه في وقت من الاوقات قبل ان يتدخل محدي عبد الغني رئيس الجمعية وحمزه عبد الوهاب مدير شئون اللعبين للتوسط في حل المشكله مع النادي ومع وكيل اللاعب ومن ثم تم حل مشكلة الوكيل واتجه اللاعب الى رابطة اللاعبين المحترفين بغانا وتم اعداد ملف كامل عن القضيه ورفع القضيه في لجنة فض المنازعات بالفيفا ثم الى المحكمه الرياضيه ال Cas .

والجدير بالذكر ان جمعية اللاعبين المحترفين ايضا في مصر حصلت على قرارات من الفيفا لصالح 4 لاعبين مصريين بالدوري الممتاز المالديفي

ومن جانب اخر اكد المحامي الخاص بالاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يعد هذا نجاح للاتحاد الدولي ولروابط اللاعبين في كافة انحاء العالم ليشعر اللاعبين انهم دائما في امان.