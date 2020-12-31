شكرا لقرائتكم خبر عن البدائل المتاحة أمام موسيماني بمبارة دجلة لتعويض ضحايا كورونا بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأهلي صدمة جديدة بعد تعرض 4 لاعبين مؤثرين في صفوفه للإصابة بفيروس كورونا بعد تأكد إيجابية المسحة التي خضع لها الفريق الأحمر بالأمس، والرباعي هم محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، والذين تم استبعادهم على أن يخضعوا للعلاج وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

فيما يجري محمد مجدي أفشة مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف ‏على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، ‏حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية.‏

وتسببت إصابات كورونا التي ضربت صفوف الأهلي في مازق للجهاز الفني بسبب كثرة اللاعبين الغائبين ، بخلاف الإصابات التي يعاني منها الفريق الأحمر من قبل مثل جونيور أجايي وعمرو السولية وناصر ماهر وجيرالدو.

ويحاول بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تجهيز البدائل اللازمة لتعويض غيابات ضحايا كورونا في مباراة وادي دجلة غدا بالجولة الخامسة للدوري، خاصة اللاعبين الأساسيين مثل كهربا ومحمد هاني وأكرم توفيق، لاسيما أنهم كانوا من العناصر الأساسية في المباريات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يشارك أحمد رمضان بيكهام في قيادة الجبهة اليمنى بدلا من هاني، والذي تم تجهيزه من مران الأمس للمشاركة بدلا من هاني، الذي ظهرت عليه أعراض كورونا ولم يشارك في مران الأمس لحين ظهور نتيجة المسحة.

بينما يعد محمد شريف الأقرب للمشاركة بدلا من كهربا في مركز الجناح أو المهاجم الثاني حسب طريقة اللعب التي سيعتمدها موسيماني، سواء اللعب بطريقة 4 / 2 / 3 / 1 أو طريقة 4 / 3 / 3، على أن يبدأ بصلاح محسن أو أحمد ياسر ريان كمهاجم صريح.

ويعد الأقرب لدى موسيماني هو تغيير طريقة اللعب والعودة إلى طريقة 4 / 2 / 3 / 1، على أن يبدأ بالثنائي حمدي فتحي واليو ديانج في مركز الوسط وأمامهما الثلاثي حسين الشحات ومحمد شريف ووليد سليمان وفي الهجوم أحمد ريان أو صلاح محسن.

وقد يضطر موسيماني لتوظيف رامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن على أن يدفع بأحمد رمضان بيكهام في وسط الملعب للعب بجوار حمدي وديانج، اذا ما قرر الاستمرار في اللعب بطريقة 4 / 3 / 3 من أجل الاحتفاظ بأحد الأوراق الرابحة على الدكة مثل وليد سليمان وأحمد ياسر ريان ، مع الاعمتاد على الثلاثي محمد شريف وصلاح محسن وحسين الشحات في الهجوم.