شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى 6 لاعبين في منتخب الشباب من فيروس كورونا واستمرار إيجابية 7 أخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى 6 لاعبين في صفوف منتخب الشباب من فيروس كورونا بعدما إعادة مسحتهم خلال الساعات الماضية، وتحولت مسحة كلا من حسام اشرف واسامة فيصل وزياد كمال وعبد الغني محمد والسيد عطية، بجانب علاء سعيد مدير المهمات وشعبان بسطاوي مسؤول العلاقات العامة في اتحاد الكرة من إيجابية إلى سلبية.

ويتبقى في صفوف منتخب الشباب 7 لاعبين مازالوا يعانون من فيروس كورونا وهم: حازم هاني وابراهيم عادل ومحمود صابر وعبد الرحمن عشري وياسين مرعي وكريم محمد وزياد فرج، وسيجري اللاعبون السبعة مسحة كورونا جديدة يوم الاثنين المقبل للاطمئنان على حالتهم.

وكان المنتخب قد خضع لمسحة كورونا أمس اثبتت سلبية 5 حالات وهم إسلام شاكر ومحمود جهاد ومحمد جمال و عبد اللطيف أبو السعود وعادل محفوظ مدير المنتخب من إجمالى عدد العينات والبالغ عددها 19 عينة.

بينما جاءت نتيجة مسحات 9 لاعبين إيجابية وهم : عبد الرحمن أحمد ، وحازم هانى ، وإبراهيم عادل، وزياد محمد فرج، ومحمود صابر، وياسين السيد، وأسامة فيصل، كريم محمد، ومينا سامح.

بينما تم إجراء إعادة مسحات 5 عينات لكلا من : السيد محمد عطية، وعبد الغنى محمد، وزياد محمد كمال، وحسام أشرف، وعلاء سعيد، وأثبتت سلبية العينة.

يذكر ان منتخب الشباب انسحب من بطولة شمال افريقيا التي أقيمت في تونس الشهر الجاري بسبب إصابة 19 لاعبا بيفروس كورونا مما ادي لرفض اللجنة المنظمة للبطولة مشاركة المنتخب واعتباره منسحبا.