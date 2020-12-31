شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة عبد الله جمعة الثانية .. وتحليل "رابيد تيست" للاعبي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن المسحة التي خضع لها عبدالله جمعة مدافع الفريق بالأمس للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية.

وأوضح طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أنه أصر على إجراء المسحة الثانية لعبدالله جمعة على الرغم من سلبية المسحة الأولى التي خضع لها من أجل الاطمئنان عليه والتأكد من تعافيه تماما من الفيروس المستجد.

كما خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، لتحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق المران الجماعي اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتأتي الفحوصات الطبية ضمن البروتوكول الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل مباريات الدوري الممتاز؛ للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.

من ناحية أخرى حصل مسئولو نادي الزمالك علي توقيع يوسف أوباما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم مقبلة تبدأ من الموسم المقبل، وذلك قبل انطلاق مران اليوم الذي بدأ منذ قليل، علي ان تعلن إدارة النادي التجديد رسميا للاعب عقب تدريب اليوم.

و كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك ان السبب في تأخر حصول يوسف أوباما مهاجم الزمالك علي مقدم التعاقد الخاص بعقده الجديد يرجع الي رفض إدارة البنك الذي يتعامل معه الزمالك صرف الشيك الذي حصل عليه اللاعب ، لان التوقيع المعتمد لدى البنك هو توقيع اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي والذي كان يشغل منصب امين الصندوق قبل تعيينة رئيسا للجنة المؤقتة عقب وفاة احمد البكري رئيس النادي السابق.

وقامت إدارة النادي بتوقيع الشيك الخاص بأوباما من المستشار سامي صبحي الذي تم تعيينه مؤخرا امينا للصندوق وهو التوقيع الذي لم يكن معتمد لدي البنك، ليتم حل الازمة في ساعة متاخرة من مساء امس مع البنك، وسيصرف اللاعب مستحقاته قبل المران، علي ان يتم الإعلان عن تجديد أوباما عصر اليوم.