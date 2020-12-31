شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يتحدث عن انجازات الرياضة فى 2020 ويشكر الخليج 365 ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن اهم إنجازات وحصاد وزارة الشباب والرياضة خلال عام 2020 رغم أزمة تفشى فيروس كورونا .. وقال صبحى فى تصريحات لليوم السابع ان الوزارة استطاعت بتوجيهات الحكومة المصرية ان تتغلب على جائحة كورونا ونجحت فى طرح الاكواد الخاصة بكل المنشأت الرياضية من حيث الدليل الإرشادي للإجراءات الاحترازية والتعليمات الطبية ، بالإضافة إلي الحفاظ علي الرياضة المصرية . وأضاف صبحى ان الوزارة استطاعت أن تقوم بكل الأنشطة فى مراكز الشباب بخلاف تنمية البوابة الإلكترونية للوزارة مع الاستعانة بخاصية الفيديو كونفرانس لكل أنشطة الوزارة . وأشار وزير الرياضة انه تم الانتهاء من ملاعب المرحلة الثامنة بما هو موجود في برنامج الوزارة... وتطرق صبحى فى الفيديو إلى الطرح الاستثماري حيث زادت النسبة رغم الكورونا وقالت من اقل من المليار جنيها بمراكز الشباب فقط . واستطاعت الوزارة إكمال بطولة الدورى المصرى بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الكرة ، كما استضافت مصر عدة بطولات فى الالعاب الأخرى و إنهاء الصالات الرياضية التى مقرر ان تستضيف بطولة مونديال كرة اليد بالتنسيق مع الهيئة الهندسية.. وعلى مستوى البطولات فحصل بيج رامى مستر أولمبيا كأول لاعب مصرى ، وحقق منتخب الجودو البطولة الإفريقية بمجموع 9 ميداليات متنوعة . وتمنى صبحى ان يكون عام 2021 عام خير ويشهد انتهاء الكورونا. واختتم وزير الرياضة تصريحاته بتوحيه الشكر إلى الخليج 365 على المتابعة السريعة مع الوزارة قائلا :نشكركم على المتابعة السريعة والناضجة و الناجزة مع وزارة الشباب والرياضة .

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