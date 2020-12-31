شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ماتريد معرفته عن تطورات ملف تمديد تعاقد خماسى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايزال ملف تمديد تعاقد خماسى فريق الزمالك يخطف الأضواء في القلعة البيضاء في ظل الرغبة العارمة من عشاق الرداء الأبيض في نجاح اللجنة المعينة لإدارة النادى في إنهاؤه دون خسائر تذكر للحفاظ على القوام الأساسى للفريق المقبل على تحديات صعبة سواء على الصعيد المحلى بالمنافسة على لقبى الدوري وكأس مصر أو على الصعيد الافريقى بالمنافسة على دوري الابطال الافريقى الذى خسره بالنسخة الأخيرة أمام غريمه الاهلى في المباراة النهائية ويسعى جاهداً للعودة للتتويج به ، ونلقى الضوء في السطور التالية على ملف تمديد تعاقد النجوم في الزمالك..

س: من هم اللاعبين الذين انتهت عقودهم في الزمالك؟

ج: خمسة لاعبين تتفاوض إدارة الزمالك معهم لتمديد عقودهم وهم فرجانى ساسى ويوسف أوباما وأحمد فتوح وشيكابالا ومحمود جنش.

س: من اللاعبين الذين أعلن رسمياً تمديد تعاقدهم مع الزمالك؟

ج: انهت إدارة الكرة بنادي الزمالك التجديد للثنائي محمود شيكابالا وأحمد فتوح لاعبا الفريق بعدما وقع الثنائي علي عقود تجديدهما مع الزمالك أمس في حضور أعضاء لجنة الكرة وتم الإعلان عن التفاصيل بشكل رسمي.

س: كيف انتهى ملف تمديد تعاقد شيكابالا وفتوح؟

ج: محمود شيكابالا كابتن الزمالك وقع على بياض وترك الأمور المادية للمسئولين الذين استقرو على منحه علي 10 مليون جنيه في الموسم الأول تزيد 100 ألف جنيه في الموسم الثاني حيث يمتد تعاقده لموسمين، فيما يحصل احمد فتوح علي 7 مليون جنيه في الموسم تزيد أيضا بقيمة 100 الف جنيه في الموسم ، ويمتد تعاقده لـ 4 مواسم.

س: وماذا عن موقف جنش من التجديد مع الزمالك ؟

ج: جنش فقد طلب اللاعب الحصول علي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد مساواة مع محمد عواد حارس مرمي الفريق ، الا ان إدارة الزمالك رفضت المبلغ الذي طلبه جنش وعرضت عليه 10 مليون جنيه في الموسم ، وهو ما كان عائقا للحصول علي توقيعه، ولكن تم تقريب وجهات النظر بين الطرفين ليتم إضافة مميزات اخري مالية علي عقد جنش الجديد.

س: وماذا عن موقف يوسف أوباما ؟

ج: وافق أوباما علي الحصول علي 12 مليون جنيه في الموسم بعدما كان طلب 15 مليون في الموسم، مساواة مع طارق حامد كابتن الفريق، ولكن إدارة الزمالك طلبت منه الموافقة علي الـ 12 مليون في الموسم مع تعويضه اثناء سير العقد بمميزت أخرى مثل الإعلانات والمكافات.

س: وماموقف فرجانى ساسى من التمديد للزمالك ؟

ج: يظل مصير فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي معلقا بعدما رفض اللاعب التوقيع علي عقوده الجديدة مع الزمالك رغم حصوله امس عل 530 الف يورو قيمة متأخراته عن المواسم الماضية.