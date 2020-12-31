شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الفراعنة ببطولة العالم لليد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 عن إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءًا بدءًا من يوم 13 يناير القادم على صالة إستاد القاهرة الدولى .

يبدأ منتخب مصر لكرة اليد مواجهاته فى بطولة العالم 2021 المقرر انطلاقها شهر يناير القادم لمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة .



جدول مباريات منتخب كرة اليد

كشف علاء السيد مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد على اكتمال صفوف المنتخب الأول بوصول المحترف يحيى خالد لاعب فيسبرم المجرى يوم السبت المقبل تمهيدًا لخوض وديتى اليابان مع الفراعنة استعدادا لبطولة العالم التى تستضيفها مصر يناير المقبل .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع اليابان فى وديتين 5،7 يناير القادم، و جارى الاتفاق مع منتخب البرازيل لخوض ودية ثالثة قبل انطلاق المونديال .

أكد هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد علي ان العد التنازلي بدأ لاستضافة الحدث العالمي الاكبر " مونديال مصر " بمشاركة 32 دولة والمقرر انطلاقة 13 من الشهر المقبل بمواجهة مصر وتشيلي في الافتتاح ..

وأضاف نصرأن اللجنة المنظمة تعمل علي تجربة كل شئ في المونديال بكل التفاصيل حتي لا تترك شيئا للظروف أو الصدفة خاصة الملاعب الجديدة ..

وأشار نصر إلي أن اللجنة تخطط لأن تكون تجربتي اليابان المقرر لهما 5 و7 يناير علي صالة ستاد القاهرة بروفة متكاملة حقيقية للتنظيم بحضور جماهيري.. مع تجربة المتطوعين وكل التفاصيل حتي تكون البروفة حية وواقعية لمباراة الافتتاح واختبار التنظيم ودخول وخروج الجماهير واستخدام مرافق الصالات وخلافه ..

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال برئاسة هشام نصرعلى متابعة كافة تفاصيل البطولة تحت اشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يتابع بشكل يومي كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال .