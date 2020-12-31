شكرا لقرائتكم خبر عن ايمن أشرف لأحد الجماهير علي تويتر : ذاكر عشان تبقي شاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب ايمن اشرف الظهير الأيسر للأهلي، أحد جماهير الأهلي علي موقع التدوينات " تويتر " ، بعدما كتب المشجع علي صفحته : انا مستعد اذاكر بس ايمن اشرف يقولي ذاكر ، ليرد عليه أيمن أشرف قائلا : ذاكر علشان تبقا شاطر.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة هامة غدا امام وادى دجلة في الأسبوع الخامس من الدورى، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني في الدورى برصيد 9 نقاط جمعها من 3 مباريات فقط ، حيث يتبقي للفريق مباراة مؤجلة امام الزمالك والتي كان مقررا لها الأثنين الماضي ضمن مباريات الجولة الرابعة.



ايمن اشرف

ويغيب عن الأهلي في مباراة الغد كل من محمد مجدى أفشة ، ومحمد هاني واكرم توفيق ومحمود كهربا بسبب اصابتهم بفيروس كورونا ، ومن جانبه أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالزمالك ، إن مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف ‏على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، ‏حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية.‏

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة ‏المقرر لها غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.