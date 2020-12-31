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شكرا لقرائتكم خبر عن ايمن أشرف لأحد الجماهير علي تويتر : ذاكر عشان تبقي شاطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب ايمن اشرف الظهير الأيسر للأهلي، أحد جماهير الأهلي علي موقع التدوينات " تويتر " ، بعدما كتب المشجع علي صفحته : انا مستعد اذاكر بس ايمن اشرف يقولي ذاكر ، ليرد عليه أيمن أشرف قائلا : ذاكر علشان تبقا شاطر.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة هامة غدا امام وادى دجلة في الأسبوع الخامس من الدورى، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني في الدورى برصيد 9 نقاط جمعها من 3 مباريات فقط ، حيث يتبقي للفريق مباراة مؤجلة امام الزمالك والتي كان مقررا لها الأثنين الماضي ضمن مباريات الجولة الرابعة.
ايمن اشرف
ويغيب عن الأهلي في مباراة الغد كل من محمد مجدى أفشة ، ومحمد هاني واكرم توفيق ومحمود كهربا بسبب اصابتهم بفيروس كورونا ، ومن جانبه أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالزمالك ، إن مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية.
ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.
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