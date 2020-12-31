شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كهربا بعد اصابته بفيروس كورونا : باى باى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول تعليق منه بعد إعلان النادى الأهلى اصابته بفيروس كورونا، علق محمود كهربا لاعب النادى الأهلى من خلال خاصية الاستورى عبر حسابه على انستجرام على الأمر قائلا: الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، على كل شيء، مسحة اليوم ايجابى بعد ما عملت مسحة يوم الثلاثاء وكانت سلبية، دعواتكم هعمل مسحة بعد يومين تبقى سلبي"، ثم أضاف مازحاً : "باى باى 2020".



كهربا على انستجرام

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المسحة الطبية التي أجراها محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، جاءت إيجابية، وأن الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وقال عبدالحفيظ، إن مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف ‏على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، ‏حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية.‏

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة ‏المقرر لها غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدٍ الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن محمد شريف ومحمود كهربا هم هدافي الأهلي في الموسم الحالي برصيد 3 أهداف لكل منهما، بينما يتواجد في القائمة كلا من علي معلول وعمرو السولية وحسين الشحات وأكرم توفيق ولكل منهما هدف وحيد.

ويعد الأهلي أقوى هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبيه في تسجيل 10 أهداف في ثلاث مباريات فقط، وكذلك أقوى دفاع مع الزمالك حيث لم تستقبل شباكهما سوى هدف وحيد.