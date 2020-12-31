شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يوقع رسميا للزمالك 3 مواسم جديدة والاعلان عقب تدريب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حصل مسئولو نادي الزمالك علي توقيع يوسف أوباما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم مقبلة تبدأ من الموسم المقبل، وذلك قبل انطلاق مران اليوم الذي بدأ منذ قليل، علي ان تعلن إدارة النادي التجديد رسميا للاعب عقب تدريب اليوم.

و كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك ان السبب في تأخر حصول يوسف أوباما مهاجم الزمالك علي مقدم التعاقد الخاص بعقده الجديد يرجع الي رفض إدارة البنك الذي يتعامل معه الزمالك صرف الشيك الذي حصل عليه اللاعب ، لان التوقيع المعتمد لدى البنك هو توقيع اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي والذي كان يشغل منصب امين الصندوق قبل تعيينة رئيسا للجنة المؤقتة عقب وفاة احمد البكري رئيس النادي السابق.

وقامت إدارة النادي بتوقيع الشيك الخاص بأوباما من المستشار سامي صبحي الذي تم تعيينه مؤخرا امينا للصندوق وهو التوقيع الذي لم يكن معتمد لدي البنك، ليتم حل الازمة في ساعة متاخرة من مساء امس مع البنك، وسيصرف اللاعب مستحقاته قبل المران، علي ان يتم الإعلان عن تجديد أوباما عصر اليوم.

وكانت إدارة الزمالك قد حصلت علي توقيع كل من احمد فتوح ومحمود شيكابالا امس علي تجديد تعاقدهما مع النادي، وسيتم اليوم انهاء ازمة مستحقات أوباما ويتم الإعلان عن تجديد التعاقد معه لمدة 3 مواسم، كما سيتم انهاء ملف تجديد جنش اليوم.

في الوقت نفسه بدأت امال الزمالك تتضاءل في الإبقاء علي فرجاني ساسي وتجديد تعاقده مع الفريق بعد مماطلة اللاعب التونسي للمسئولين في عقد جلسة التوقيع علي العقود الجديدة رغم تحويل 530 الف يورو في حسابه البنكي امس قيمة مستحقاته المتأخرة ، وهو ما جعل لجنة الكرة تتأكد ان اللاعب يماطل عقب حصوله علي متاخراته وانه لا يرغب في التجديد وانما كانت محاولة منه للحصول علي مستحقاته المتأخرة قبل الرحيل.