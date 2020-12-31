شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمرات الصحفية لمنافسات مونديال اليد " اون لاين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المنظمة ببطولة العالم لكرة اليد والتي تقام في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل بمشاركة 32 دولة ، عقد المؤتمرات الصحفية لمباريات ومنافسات المونديال "اون لاين" بخاصية الفيديو كونفرانس .

وجاء هذا القرار فى إطار الحرص علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها من اللجنة الطبية ووزارة الصحة على أن يحق المشاركة فى المؤتمر لكل الإعلاميين سواء من هم داخل الفقاعة أو خارجها ..

وحاليا تعمل اللجنة الإعلامية على إنهاء استخراج التصريحات الخاصة بوسائل الإعلام سواء الصحف والمواقع والقنوات للحصول علي التصريحات لتغطية المونديال ..

من ناحية اخرى تقوم اللجنة حاليا بترتيب المسارات الخاصة بالفقاعات المغلقة لمنع الاحتكاك لمن هم فى داخل الفقاعة ومن هم خارجها.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال برئاسة هشام نصرعلى متابعة كافة تفاصيل البطولة تحت اشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يتابع بشكل يومي كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال .

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات .

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بــ 6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج