بعد رباعي الأهلي.. ربيعة يعلن إيجابية مسحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، إيجابية عينة فيروس كورونا الخاصة به، بعدما كانت سلبية يوم الثلاثاء الماضي.

وكتب ربيعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام: "المسحة إيجابي بعدما كانت سلبية، في انتظار نتيجة مسحة اليوم.. دعواتكم".

وكان الأهلي قد سبق وأكد إصابة الثلاثي رامي ربيعة، محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية قبل توجه بعثة الأهلي إلى النيجر لمواجهة سونديب في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، قبل الإعلان عن تعافي الثنائي ربيعة وأفشة يوم الثلاثاء الماضي، واستمرار إيجابية عينة السولية.

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن اليوم الخميس، إصابة الرباعي محمود عبد المنعم "كهربا"، أكرم توفيق، محمد هاني ومروان محسن بفيروس كورونا، على أن يتم خضوع محمد مجدي "أفشة" لمسحة جديدة للتأكد من نسبة تعافيه.