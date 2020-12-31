"أنقذ هدفاً".. حجازي يتألق في فوز اتحاد جدة أمام الباطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
ظهر المحترف المصري في صفوف نادي اتحاد جدة، أحمد حجازي بصورة مميزة خلال مباراة فريقه أمام نظيره الباطن خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري السعودي.
وأنقذ أحمد حجازي مرمى الاتحاد من تلقى هدف التعادل في الدقيقة 74 بعدما أنقذ الكرة من على خط المرمى.
وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى النقطة 18 في المركز الثالث.
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