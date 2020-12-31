رسميًا.. بريميرليج يعلن موعد مؤجلتي يونايتد وسيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، موعد مباراتي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي المؤجلتين ضد كل من بيرنلي وأستون فيلا.

وأجلت رابطة بريميرليج مباراتي قطبي يونايتد بالجولة الأولى من المنافسة المحلية نظرًا لارتباطاتهما الأوروبية، حيث وصل يونايتد إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بينما وصل سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقررت الرابطة إقامة مباراة بيرنلي ومانشستر يونايتد في تمام العاشرة والربع مساء يوم الثلاثاء (12 يناير 2021)، بينما يخوض سيتي مباراته ضد أستون فيلا يوم الأربعاء (20 يناير 2021) في نفس التوقيت.

جدير بالذكر مانشستر سيتي لديه مباراة أخرى مؤجلة ضد إيفرتون بالجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف االفريق السماوي.