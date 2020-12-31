أوين: لماذا لم يسقط ماني أمام نيوكاسل للحصول على ركلة جزاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أبدى مايكل أوين لاعب ليفربول ونيوكاسل السابق اندهاشه من عدم سقوط ساديو ماني لاعب الريدز في منطقة جزاء نيوكاسل خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل ليفربول ضيفًا على نيوكاسل مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من بريميرليج، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وخلال المباراة تعرض ماني لعرقلة من كارل دارلو حارس مرمى نيوكاسل إلا أن ماني لم يسقط على الأرض ولم يطالب حكم المباراة بالحصول على ركلة جزاء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أوين أبدى اندهاشه من عدم محاولة ماني للحصول على ركلة جزاء كانت كفيلة بحسم المباراة لصالح متصدر جدول الدوري الإنجليزي.

ونقلت "ديلي ميل" حديث أوين، حيث قال: " أنا مندهش من أن ماني لم يصرخ ولم يسأل الحكم لماذا لم يحتسب ركلة جزاء لصالحه".

وأضاف: "أنا متفاجئ لأنه لم يسقط على الأرض، من الواضح تمامًا أن الحارس عرقله".

وأتم: "أنا متأكد أن يورجن كلوب (مدرب ليفربول) سيفكر حول ما إذا سقط ماني ، بالتأكيد لن يتمكن من الإفصاح عن ذلك لكنني متأكد من أنه سيفكر".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول بريميرليج برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.