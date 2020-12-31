الزمالك: عبد الله جمعة تعافى نهائيًا من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك عن سلبية المسحة الثانية التي خضع لها الظهير الأيسر بالنادي عبد الله جمعة ليتأكد معها تعافي اللاعب من عدوى كوفيد-19.

وكان عبد الله جمعة قد تعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا نهاية شهر نوفمبر الماضي ومنذ ذلك الوقت لم يعد اللاعب للمباريات.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك من خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها جمعة جاءت سلبية ليصبح بذلك جاهز من جديد للعودة للتدريبات.

وأضاف أسامة من خلال تصريحاته أنه أصر على القيام بالمسحة الثانية للاعب على الرغم من أن المسحة الأولى جاءت سلبية ليتأكد معها تعافيه الكامل من عدوى الفيروس.

ويتأهب الزمالك لخوض مباراة إنبي يوم السبت المقبل لحساب الجولة الخامسة من دوري WE المصري.