مصدر بالزمالك لمصراوي: أوباما يجدد عقده مع الفريق لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن يوسف إبراهيم "أوباما"، جدد عقده مع الفريق لمدة 3 مواسم.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جلسة جمعت أوباما مع مسؤولي النادي على هامش مران اليوم، ووقع خلالها اللاعب على العقود.

وكان الزمالك أعلن رسميا تجديد عقد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، مساء الثلاثاء، ليصبح أوباما ثاني لاعب يجدد تعاقده، فيما ما تزال المفاوضات جارية مع فرجاني ساسي ومصطفى محمد وأحمد فتوح.

وكان البرنامج الرئيسي بقناة الزمالك، أكد مساء الثلاثاء، أن الاتفاق تم بين إدارة الزمالك، واللاعب يوسف أوباما بشكل نهائي، بعد قيام الإدارة بتحرير شيك، بالإضافة إلى دفعة نقدية من قيمة التعاقد.

وأوضح المتحدث باسم نادي الزمالك، أن هناك مفاوضات خلال الفترة الحالية مع لاعب فريقه أحمد أبو الفتوح، فيما تم تحويل قرابة 500 ألف يورو لحساب المحترف التونسي في فريقهم فرجاني ساسي، بالإضافة إلى ارتفاع عرض سانت إتيان لضم مصطفى محمد لـ4 مليون يورو، في الوقت الذي تنهال فيه العروض على مهاجم الفريق.

