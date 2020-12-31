"الصفحة لم تغلق بعد".. سيرينو وبديله يتصدران ملفات فريق الكرة في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال مصدر لمصراوي إن الأهلي لم يفقد الأمل بعد في ضم جاستون سيرينو نجم صنداونز مشدداً على أن بديل الأوروجوائي جاهز في حالة فشل التعاقد معه.

وأعلن نادي صنداونز الجنوب أفريقي الأثنين الماضي، غلق المفاوضات مع الأهلي بشأن سيرينو بسبب خلافات حول المقابل المادي.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن سيرينو لا يزال في الصورة والتفاوض لم يغلق بنسبة 100% .

ووفقاً للمصدر فإن الأهلي لن يدفع المقابل الذي حدده صنداونز لسببين، الأول أوضاع فيروس كورونا المستجد التي الفت بظلالها على سوق الإنتقالات والثاني سن اللاعب المتقدم نسبيا حيث يبلغ من العمر 29 عاما .

وكشف مصدر في تصريح سابق لمصراوي أن ماميلودي صنداونز طلب 5 مليون دولار لترك جاستون سيرينو فيما وصل عرض الأهلي إلي 2.5 مليون دولار.

وكان النادي الجنوب أفريقي قد مدد عقد سيرينو الصيف الماضي 3 سنوات لينتهي عام 2025 .

وأنهى المصدر أن الأهلي وضع عدة بدائل في حال تعثر ضم سيرينو حيث إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وضع قائمة (يتصدرها سيرينو) بالتنسيق مع لجنة التخطيط وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

الجدير بالذكر أن الأهلي أبرم 3 صفقات في بداية الموسم الجاري بالتعاقد مع المغربي بدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر.