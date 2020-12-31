خاص.. بادجي يُجري الكشف الطبي بنادي أنقرة للانضمام على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
يُجري اللاعب السنغالي أليو بادجي، الكشف الطبي بنادي أنقرة جوتشو التركي، تمهيدا للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريح خاص لمصراوي، أن أن بادجي سينضم للنادي التركي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 250 ألف يورو، مع وضع بند بإعادة البيع مقابل 2 مليون يورو.
وانضم بادجي صاحب الـ23 عاما، لصفوف الأهلي، قادما من رابيد فيينا النمساوي، يناير الماضي، لمدة 4 سنوات ونصف.
ورفع الأهلي اسم بادجي من قائمته بعد ضم بدر بانون مدافع الرجاء المغربي الانتقالات الصيفية الماضية.
ولعب بادجي الموسم الماضي مع الاهلي في 18 مباراة بالدوري سجل خلالهم 4 أهداف، و4 مباريات بدوري الأبطال، ومباراتين بالكأس، بالإضافة لمباراة السوبر المصري،
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