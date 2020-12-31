4 إصابات جديدة في الأهلي بفيروس كورونا.. ومسحة جديدة لأفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

أعلن النادي الأهلي إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا، بعد ظهور إيجابية عيناتهم.

وكشف عبدالحفيظ في تصريحات رسمية، عن إصابة محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، وأن الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وأضاف عبدالحفيظ، أن محمد مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف ‏على نسبة شفائه بشكل تام.

وكشف عن أن المسحة الجديدة لأفشة، وفقا لإجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، ‏حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية.

وأصيب أفشة قبل سفر الأهلي إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، ليغيب بعدها عن مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري.

كما أثبتت المسحات إصابة إثنين من الجهاز الإداري بالفريق.

‏ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة ‏الجمعة، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.