عبدالحفيظ: مسحة جديدة للسولية.. وفحص طبي يحدد مشاركة طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي اللأهلي، إن عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر سيجري مسحة طبية اليوم الخميس لتحديد مدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان السولية قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل سفر الفريق إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخضع السولية للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، فيما تحدد نتيجة ‏المسحة الطبية الجديدة التي يجريها اليوم تطورات حالته، والتعرف على موعد مشاركته في ‏المران الجماعي في حالة تحول المسحة من إيجابية إلى سلبية.‏

من ناحية أخرى، أكد عبدالحفيظ أن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، سيخضع ‏لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران اليوم الخميس، لتقييم حالته وتحديد ‏فرص مشاركته في المران الجماعي.‏

وكان طاهر محمد طاهر، قد تعرض لكدمة قوية في الضلوع خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ‏السكندري التي أقيمت على استاد السلام والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دور رد.‏

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة غدًا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏