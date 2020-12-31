الاتحاد يفوز على الباطن بثنائية "رومارينيو" في الدوري السعودي

نجح فريق الاتحاد في تحقيق الفوز على الباطن بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الخميس في إطار مواجهات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

سجل النجم البرازيلي رومارينيو هدفي الاتحاد في مباراة

اليوم، حيث جاء الأول في الدقيقة 54، من اللقاء واستمرت سيطرة النمور على مجريات اللقاء حتى جاء الهدف الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة .

بينما جاء هدف الباطن الوحيد في الدقيقة

90 والأخيرة من عمر المباراة بأقدام اللاعب فابيو أبرو من ضربة جزاء تسبب فيها اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي، في مباراة شهدت تألقه بشكل كبير .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى 18 نقطة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر بالدوري .