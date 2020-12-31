تشكيل النصر أمام الفيصلي بالدوري السعودي

أعلن ألين هورفات المدير الفني المؤقت لفريق النصر تشكيلة العالمي لمواجهة الفيصلي بعد قليل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار مواجهات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020 – 2021. وجاء تشكيل النصر أمام الفيصلي كالآتي : حارس المرمى: براد جونز خد الدفاع: سلطان الغنام ، عبدالله العمري ، مايكون ، عبد الرحمن العبيد عبدالله العمري ، مايكون ، عبد الرحمن العبيد خط الوسط: بيتروس – علي الحسن – سامي النجعي – أمرابط - مارتينيز الهجوم: خالد الغنام موعد مباراة النصر والفيصلي اليوم : تقرر انطلاق مباراة النصر ضد الفيصلي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية ، السابعة بتوقيت الإمارات . القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيصلي : ستذاع مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم عبر قناة KSA Sports 3 HD بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي. يخوض فريق النصر مباراة اليوم وهو متواجدًا في المركز الخامس عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط فقط، بينما يدخل فريق الفيصلي المباراة محتلا المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

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