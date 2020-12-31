شباب المقاولون يحافظ على صدارة بطولة الجمهورية 99 بعد الفوز على أسوان

حقق فريق المقاولون العرب لمواليد 99 فوزًا غاليًا على اسوان بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة الجمهورية 99، واحرز الهدف احمد ابوعجيلة. بذلك الفوز يتصدر فريق المقاولون المركز الاول فى مجموعته ويغادر الفريق ، اسوان عقب اللقاء مباشرة للعودة للقاهرة. ويغادر الفريق ، اسوان عقب اللقاء مباشرة للعودة للقاهرة. يقود جهاز فنى لفريق المقاولون محمود العارف مدير فنى وحمادة يوسف مدرب عام وايمن هريدى مدرب حراس مرمى وعلاء سعد ادارى وسعد شعبان طبيب الفريق وكريم مجدى احمال وعبدالفتاح حسن عامل الفريق تحت قيادة محمد رضوان رئيس القطاع وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى للقطاع المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الادراة المهندس محمد عادل.

هريدى مدرب حراس مرمى وعلاء سعد ادارى وسعد شعبان طبيب الفريق وكريم مجدى احمال وعبدالفتاح حسن عامل الفريق تحت قيادة محمد رضوان رئيس القطاع وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى للقطاع المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الادراة المهندس محمد عادل.

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