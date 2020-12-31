محمد عبدالشافي يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

أدى محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل، وذلك على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
ووضع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا خاصا للاعبتمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية الفترة المقبلة، ولا سيما وأنه بعيد عن الاحتكاكات لفترة بعيدة.
والجدير بالذكر أن محمد عبدالشافي تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في مباراة الأهليأغسطس الماضي.
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.
والجدير بالذكر أن الفريق افتتح مشواره ببطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله في الجولة الثانية، في الجولة الثالثة فاز على سموحة بهدفين دون رد.
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